Manavgat\'ta Park Halindeki Tofaş Şahin Otomobil Yandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin önünde park halindeki Tofaş Şahin otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Aşağı Işıklar kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre yol kenarında bulunan iş yerinin önünde Halil İbrahim Arslaner'e ait park halindeki 07 GV 422 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, şiddetli yağmura rağmen yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA