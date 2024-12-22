Pastane şefi tek başına yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Pastane şefi tek başına yaşadığı evde ölü bulundu

Geniş Video İzle

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine gelen ekipler, 5 yıldızlı bir otelde pastane şefi olarak çalışan 50 yaşındaki Recep Çamkerten'in evinde ölü bulunduğunu tespit etti. Çamkerten'in kalp rahatsızlığı geçirdiği ve bir süredir yalnız yaşadığı öğrenildi.

22.12.2024 09:21  Güncelleme: 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4501 sokak üzerinde bir apartmanda vatandaşların binadan kötü bir koku yayıldığı ihbarı üzerine verilen adrese gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 sağlık ekipleri kokunun geldiği daireye girdiklerinde bir erkek şahısın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler, binada ölü bulunan şahsın Kızılağaç Mahallesindeki 5 yıldızlı bir otelde pastane şefi olarak çalışan 50 yaşındaki Recep Çamkerten olduğunu belirledi. Çamkerten'in evli ve 3 çocuk babası olduğu, kalp rahatsızlığı nedeniyle by-pass ameliyatı geçirdiği belirlenen şahsın ölü bulunduğu dairede bir süredir tek başına yaşadığı öğrenildi.

Pastane şefi tek başına yaşadığı evde ölü bulundu

BİNADAN KÖTÜ KOKULAR GELİYORDU

Recep Çamkerten'in cenazesi, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Binanın zemin katında kuaför işleten vatandaş, binada kötü bir koku yayıldığını belirterek "Kokunun devam etmesi üzerine hemen emniyete haber verdik. Ölen arkadaş yaklaşık 2 aydır burada yaşıyordu" diye konuştu.

Pastane şefi tek başına yaşadığı evde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Manavgat, antalya, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pastane şefi tek başına yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
10:13 Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
08:34 AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
07:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam’ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek
01:17 ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 11:01:48. #1.13#
SON DAKİKA: Pastane şefi tek başına yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.