Personel lojmanı olarak kullanılan daire yandı: 1 kişi dumandan etkilendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir lokantanın personel lojmanı olarak kullandığı apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen iş yeri çalışanı, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi 5051 Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantanın personel lojmanı olarak kullandığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, apartmanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dairede bulunan iş yeri çalışanı Yunus Emre G., dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gök'ün sağlık durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Yangının çıktığı odada bulunan ranza ile çeşitli eşyalar kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. - ANTALYA