Manavgat\'ta Safari Aracı Kaydı: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan safari aracının kayması sonucu meydana gelen kazada biri turist 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güzelyalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan Volkan A. idaresindeki 59 B 1605 plakalı safari aracı, sıcak hava nedeniyle eriyen asfaltta yol kenarına doğru kaydı. Kazada safari aracının sürücüsü Volkan A. ile araçta yolcu olarak bulunan turist Greta H. H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA