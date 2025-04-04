Manavgat\'ta Seyyar Mısır Arabasında Yangın Çıktı

Manavgat'ta tüplü seyyar mısır arabasında çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi girişinde meydana gelen olayda kaldırım üzerinde bulunan Süleyman Şehirli isimli vatandaşa ait seyyar tüplü mısır arabasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tezgahtan dumanların çıktığını gören ve sahibinin bulunmadığı bir sırada çıkan yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale etti. Yangın, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manavgat Birimine bağlı ekip ilk olarak tezgahta bulunan tüpü çıkartarak oluşabilecek bir patlamayı engelledi. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye görevlileri tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yapıldı. - ANTALYA