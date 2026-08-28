Manavgat’ta tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında zeytin ağaçları zarar gördü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Ilıca Mahallesi 235 Sokak Bölge Trafik İstasyon Amirliği arkasında bulunan tarım arazisinde kuru otların tutuşması ile çıkan yangın çevredeki yerleşim yerleri için tehlike oluşturdu. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimine ait ekiplerin müdahalesi sonucunda yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangında tarım arazisinde bulunan zeytin ağaçları zarar gördü.
Kaynak: İHA
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