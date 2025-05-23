Manavgat\'ta Ters Dönmüş Araç Bulundu

Manavgat'ta gece saatlerinde meydana gelen kazada, böğürtlen çalıları içinde ters dönmüş halde bulunan otomobilin sürücüsü olay yerinde bulunamadı. Sürücüye plaka üzerinden ulaşıldı.

Olay, sabah saatlerinde Manavgat ilçesine bağlı Sarılar-Dolbazlar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalılıkların içinde ters dönmüş halde duran 07 NER 55 plakalı otomobili gören vatandaşlar, yardım etmek için aracın yanına gitti. Ancak otomobilin içerisinde kimsenin bulunmadığını fark ettiler. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin plaka sorgusunu yaparak araç sahibi ve sürücüsü olduğu belirlenen P.B.'ye ulaştı. P.B., jandarma ekiplerinin çağrısı üzerine olay yerine geldi. Gece saatlerinde kaza yaptığını ve otomobili bırakarak bölgeden ayrıldığını ifade eden P.B.'nin ifadesi alındıktan sonra jandarma ekipleri olay yerinden ayrıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA