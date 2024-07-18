Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Gündoğdu'nun kullandığı 07 YD 221 plakalı otomobil ile Çağla Balcı'nın kullandığı 34 GJS 869 plakalı otomobil çarpıştı.
Araçlardan bir tanesinin çarpışmanın şiddetiyle refüje çıktığı kazada, 07 YD 221 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mert Gündoğdu kaza sırasında yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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