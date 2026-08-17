Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Manavgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Çolaklı Askeri Kamp Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar D'nin kullandığı 42 Z 4367 plakalı otomobil ile Adem G'nin kullandığı 07 L 7227 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 42 Z 4367 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe D. yaralandı. Yaralı, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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