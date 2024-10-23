Manavgat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Manavgat\'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. 14 yaşındaki sürücüye ceza kesildi.

23.10.2024 10:44
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Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı. 14 yaşındaki otomobil sürücüsünün babasına ise 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi 2061 Sokak Hurdacılar Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üniversite istikametine seyir halindeki 14 yaşındaki Ahmet E.A.'nın kullandığı 07 BNV 328 plakalı Chrysler marka otomobil ile karşı yönden gelen ve dönüş yapmakta olan İshak Y.'nin kullandığı 07 BEF 870 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü İshak Y. ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Kübra Y., Eylül Öykü Y. ve Yiğit Sefa Y. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken sürücü belgesi olmayan 14 yaşındaki otomobil sürücüsünün babasına 12 bin 977 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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