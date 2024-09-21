Manavgat\'ta Trafik Kazası: Bir Baba Kızını Kucağına Alarak Teselli Etti

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Manavgat'ta virajı almayarak takla atan araçta 3 kişi yaralandı. Kazayı duyarak olay yerine gelen baba, kazada yaralanan kızını kucağına alarak ambulans ve sağlık ekibi gelinceye kadar bir an bile elini bırakmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Hilal T.'nin kullandığı 33 AOU 531 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sürücünün araçta sıkıştığı ve araçta yangın başladığı yönündeki ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı itfaiye ve kurtarma ekibinin yanı sıra 112 Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi.

Kızının elini bir an olsun bırakmadı

Bu sırada araç sürücüsü ve araçta bulunan 2 yolcunun kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Hilal T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Derya T. ve Ilız A. yaralandı. Kazayı duyarak olay yerine gelen yaralı genç kızlardan birisinin babası, yerde yatan kızını kucağına alırken elini sıkı sıkı tutarak teselli etmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin kızını ambulansa aldığı ana kadar elini bir an olsun bırakmadı. Acılı baba, kızının ambulansa alınmasının ardından ambulansın arkasından hastaneye gitti. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA