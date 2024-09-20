Manavgat'ta Trafik Kazası: Ehliyetsiz Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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Manavgat'ta Trafik Kazası: Ehliyetsiz Sürücüye Cezai İşlem

Manavgat\'ta Trafik Kazası: Ehliyetsiz Sürücüye Cezai İşlem

Antalya'da Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında ehliyetsiz sürücüye 25 bin 954 TL ceza kesildi.

20.09.2024 11:41
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, kazada ehliyetsiz olduğu belirlenen bir sürücüye toplam 25 bin 954 TL para cezası kesildi.

Kaza, gece saatlerinde Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Özlem A.'nın kullandığı 07 BOP 346 plakalı otomobil, Furkan K.'nin kullandığı 07 LSA 27 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Furkan K.'nin yaralı olduğunu ve hastaneye gitmesi gerektiğini belirtse de sürücü sağlık kontrolünü reddetti. Öte yandan polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde Furkan K.'nin ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, ehliyetsiz sürücüye 12 bin 977 TL, aracın sahibine de 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 25 bin 954 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Trafik Kazası: Ehliyetsiz Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika

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