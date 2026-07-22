Manavgat'ta Trafik Kazası: Motorlu Bisiklet Sürücüsü Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Trafik Kazası: Motorlu Bisiklet Sürücüsü Yaralı

22.07.2026 10:39
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın bisiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın motorlu bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu-Titreyengöl kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sırgun Bulvarı'ndan gelerek Titreyengöl Caddesi'ne dönmek isteyen Abdülkadir Akbay yönetimindeki 07 FBB 12 plakalı hafif ticari araç, Acısu Caddesi'nde Sorgun Bulvarı istikametine seyir halinde olan Faruk Vezoğlu idaresindeki 07 CDH 863 plakalı motorlu bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motorlu bisiklet bir süre sürüklendi.

Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü Faruk Vezoğlu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın, hafif ticari araç sürücüsünün kavşakta bulunan DUR levhasına uymayarak yola çıkması sonucu meydana geldiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Güvenlik, Manavgat, Antalya, Trafik, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Trafik Kazası: Motorlu Bisiklet Sürücüsü Yaralı - Son Dakika

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