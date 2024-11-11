Manavgat'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat\'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüj ve palmiyeye çarpması sonucu sürücü yaralandı.

11.11.2024 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak refüj bordürü ve palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün Sorgun Mahallesi, Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak T.'nin kullandığı 06 BD 8143 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüj bordürüne ardından da refüjdeki palmiyeye çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada hurdaya dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan otomobil sürücüsü, trafik ekiplerinin işlemlerinin tamamlaması ve otomobilinin çekiciye yüklenmesinin ardından, kendisini iyi hissetmediğini belirterek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Manavgat, 3-sayfa, antalya, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:32 Hakem Umut Meler’i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
09:39 Meteoroloji’den 15 ile yağış uyarısı Meteoroloji'den 15 ile yağış uyarısı
09:09 El Kassam Tugayları’ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü
00:46 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
17:15 Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem
17:00 Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon
16:39 Trabzonspor’da 4 yıldız birden kadro dışı bırakıldı Trabzonspor'da 4 yıldız birden kadro dışı bırakıldı
16:23 Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu
16:21 3. dakikada gol atan Osimhen, Icardi’yi unutmadı 3. dakikada gol atan Osimhen, Icardi'yi unutmadı
15:48 Kolluk güçlerinin zor kullanma yetkisi Kolluk güçlerinin zor kullanma yetkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 11:00:37. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.