Manavgat\'ta Trafik Uygulamasında Sigorta Sorunu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik uygulamasında durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü, sigorta poliçesindeki teknik arıza nedeniyle sistemde sigortasız görününce zor anlar yaşadı. Arızanın giderilmesinin ardından araç yoluna devam etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Boğaz mevkiinde Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan trafik uygulamasında kask takmayan sürücülere ve cam filmi bulunan araçlara cezai işlem uygulandı. Cam filmleri sökülen araçların sürücülerine ise yollarına devam etmeleri için izin verildi. Uygulama sırasında durdurulan ve üzerinde yazılar bulunan hafif ticari aracın sorgulamasında, poliçede sigortalı görünmesine rağmen sistemde sigortasının olmadığı belirlendi. Araç sürücüsü, aracı iki ay önce aldığını ve sigortasının mevcut olduğunu belirtse de durum değişmedi. Trafik ekipleri, sürücüden sigortacısıyla iletişime geçmesini ve aracına yeniden sigorta yaptırmasını istedi. Ayrıca, araç üzerindeki yazıların yasak olduğu belirtilerek sökülmesi talep edildi. Araç sürücüsünün sigortacısıyla yaptığı görüşmede teknik bir arıza yaşandığı öğrenildi. Yeniden sigorta işlemleri tamamlanan ve üzerindeki yazılar sökülen araç, kısa bir molanın ardından yoluna devam etti. - ANTALYA