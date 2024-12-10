Manavgat'ta Trafo Yangını Korkuya Neden Oldu - Son Dakika
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Manavgat'ta Trafo Yangını Korkuya Neden Oldu

Manavgat\'ta Trafo Yangını Korkuya Neden Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde parkta bulunan AEDAŞ'a ait trafoyu besleyen yüksek gerilim hattında meydana gelen yangın, vatandaşlar arasında panik yarattı. Olay sonrası itfaiye ekipleri ve AEDAŞ, olay yerinde çalışma başlattı.

10.12.2024 11:49  Güncelleme: 11:55
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde park içerisinde AEDAŞ'a ait trafoyu besleyen yüksek gerilim hattı direğindeki tellerde çıkan yangın, parkta oturan vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Vatandaşlar, trafoda son günlerde sık sık ufak çaplı patlamalar olduğunu söylerken olay yerine gelen itfaiye trafoda soğutma çalışması yaparken, AEDAŞ elektrik dağıtım şirketi ekipleri yanan direkte ve trafo binasında çalışma başlattı.

Emek Mahallesi'nde Remzi Güven ve Barbaros Caddesi kesişiminde bulunan park içerisindeki trafoyu besleyen yüksek gerilim hattının bulunduğu direkte meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. Çıkan patlama sesi ve yangın parkta oturan vatandaşlar ile çevredeki ikametlerde yaşayanların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Parkta bulunan vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipleri alarma geçirirken, bir süre sonra kendiliğinden söndü.

"Sık sık patlama sesleri geliyor"

Olay yerine gelen itfaiye trafoda soğutma çalışması yaparken, AEDAŞ elektrik dağıtım şirketi ekipleri yanan direkte ve trafo binasında çalışma başlattı. Olay sırasında parkta oturup sohbet eden küçük yaştaki 3 çocuk, önce direğin altındaki banka oturmak istediklerini, vazgeçerek biraz ileriye gittiklerini belirterek, "Marketten aldığımız yiyecekleri yerken birden direkten kıvılcım düştüğünü gördük. Korkuyla biraz ileri gidip bekledik. Alevler yükseldi, bir süre yandıktan sonra itfaiye gelmeden söndü" diye konuştular. Olay yerinin yakınındaki iş yeri ve ikameti bulunan vatandaşlar son günlerde trafo ve direkte sık sık ufak çaplı patlamalar yaşandığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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