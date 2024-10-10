Manavgat\'ta Tur Minibüsü Kaza Etti

3.Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçları son anda fark ederek tozu dumana kattı. Tur minibüsü ışıkta bekleyen tur otobüsüne çarpmaktan son anda kurtulurken, şarampolde bir süre yoluna devam ettikten sonra tali yolda durabildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tur minibüsü, sürücüsünün Tekandız mevkisinde kırmızı ışıklarda bekleyen araçları son anda fark etmesi nedeniyle şarampole inerken, ortalık tozla kaplandı.

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülere, araç sürücüsünün önünde hareket etmeye hazırlanan otobüse çarpmamak için direksiyonu kırarak şarampole indiği, trafik ışıklarına çarpmaktan da son anda kurtulduğu anlar yansıdı. Sürücünün cep yola girerek durduğu, kısa süre bekledikten sonra da yoluna devam ettiği görüldü. - ANTALYA