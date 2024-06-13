Manavgat'ta Tur Minibüsü Sürücüsü Ölü Olarak Bulundu

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Manavgat'ta tur minibüsü sürücüsü dinlenmek için park ettiği aracının içerisinde ölü olarak bulundu. Sürücünün gece saatlerinde aracıyla gelip park etmesi ve aracını park edip indiği son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Özel bir firmaya ait 07 MGA 74 plakalı tur minibüsünün sürücüsü Hakan Karaduman (47), Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelerek aracını park edip kafeteryada bir süre vakit geçirdikten sonra araç içerisinde dinlenmeye çekildi. Sabah saatlerinde tur firmasının yetkililerinin kendisine telefonla ulaşamaması üzerine aracın bulunduğu konuma gelen şirket yetkilisi ve petrol istasyonu çalışanları tüm çabalarına rağmen Karaduman'ı uyandıramadı.

Araç içerisinde ölü bulundu

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından minibüsün kapısının açılmasının ardından 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karaduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü Hakan Karaduman'ın cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabip'in incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Son anları güvenlik kamerasında

Hakan Karaduman'ın gece 22.30 sıralarında aracını park etmesi ve araçtan indiği son anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - ANTALYA