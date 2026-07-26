Manavgat'ta Uçuruma Yuvarlanan Araçta 5 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Uçuruma Yuvarlanan Araçta 5 Ölü, 2 Yaralı

Manavgat\'ta Uçuruma Yuvarlanan Araçta 5 Ölü, 2 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçta 5 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı ise ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaza, Manavgat ilçesi Taşağıl-Derebucak yolu Beydiğin Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, uçurumdaki araçta 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 kişi ise otomobilden çıkartılıp helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Uçuruma Yuvarlanan Araçta 5 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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