Manavgat\'ta Uçuruma Yuvarlanan Araçta 5 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı ise ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaza, Manavgat ilçesi Taşağıl-Derebucak yolu Beydiğin Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, uçurumdaki araçta 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 kişi ise otomobilden çıkartılıp helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.