Manavgat'ta Uyuşturucu Baskını: 5 Gözaltı

3.Sayfa

İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı

Manavgat'ta uyuşturucu imalathanesine baskın: 5 gözaltı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu imalathanesine operasyon düzenlendi. 3'ü kadın 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Side Mahallesi'nde ikamet eden M.A.Ç. ve bazı kişilerin uyuşturucu madde imal ticareti yaptığı bilgisi üzerine, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Alınan arama kararı sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Side Jandarma Karakolu ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Z.C.,M.A.Ç. ve O.B. ile birlikte D.A., Ş.T. kadınlarda gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve üstlerinde yapılan aramalarda 'Ji' olarak bilinen 507 gram sıvılaştırılmış metamfetamin, 6 ekstazi hap ve 345,48 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında bir kadın şüphelilere" yayındayım sonuna kadar" diye seslendi.