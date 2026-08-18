Manavgat\'ta Yağmur Kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüjdeki tabelaya çarparak durabildi. Karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen bir araç zarar görürken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat ilçesinde kısa süreli yağmur kazayı da beraberinde getirdi. Demokrasi Bulvarı'ndan Güllük Caddesi'ne dönmekte olan kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün yolun yağmurdan kayganlaşmasının da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kamyonet, karşı şeride geçmekten refüjdeki trafik levhası sayesinde kurtulurken, karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen bir araç ta kamyonetin dokunması sonucunda zarar gördü. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.