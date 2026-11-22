Antalya'nın Manavgat ilçesinde kara yoluna çıkması yasak olan Moped'e süratli akan trafik içerisinde tutunarak yolculuk yapan bisikletli çocuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Karayolları Trafik Kanunu ve otoyol kurallarına göre yerleşim yeri içi sokak ve caddeler ile yerleşim yeri dışındaki çift yönlü ve bölünmüş karayollarında kullanılabilen, otoyollara (otobanlara) girmesi yasak olan 3 ya da 4 tekerlekli motorlu bisikletler yani Mopedler şehirler arası yollarda trafik güvenliğini tehlikeye atmaya devam ediyor. Antalya- Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda kilometrelerce yoluna devam eden Moped, aynı yolda seyir halindeki araç sürücülerini hayrete düşürdü.

Antalya-Alanya D-400 kara yolunda Alanya istikametine seyir halindeki bir kadın sürücünün kullandığı Moped, karayoluna çıkması yasak olduğu halde yoluna devam ederken, Moped'e tutunan küçük yaştaki çocuğun kullandığı bisiklet görenleri hayrete düşürdü. Diğer sürücülerin dikkati muhtemel bir kazayı önlerken, Moped ve bisikletiyle tutunarak yoluna devam eden bisikletli çocuk, Sanayi Kavşağından şehir merkezine dönerek yollarına devam etti.