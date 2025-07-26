Manavgat\'ta Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin hafif ticari araca çarpmasıyla başlayan kazalar zincirinde, otomobilin de otel servisine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, motor sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, D-400 Karayolu'nun Manavgat istikametinde seyir halinde olan Cengiz Tapan idaresindeki 07 BTK 138 plakalı motosikletin, Ilıca Mahallesi'nde yolun sağında seyir halindeyken emniyet şeridine geçmek isteyen Özbekistan vatandaşı Shoxida S.S.'nin kullandığı 07 BHJ 631 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpmasıyla başladı.

Kazanın hemen ardından, olay yerinin gerisinde seyreden ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, devrilen motosiklete çarpmamak için aniden sol şeride geçti. Aynı şeritte ilerleyen Önder Göksoy'un kullandığı 07 AFD 783 plakalı otomobil, önüne kıran araca çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen Uğur Yavuz idaresindeki 07 J 74102 plakalı otel servisi otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Önder Göksoy'un otomobilinde yolcu olarak bulunan Ayşenur B. A. (16) ile İncihan Gökbulut yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan kişi, kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmedi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Önder Göksoy, "Motosikletin devrilmesi sırasında arkasındaki otomobil ani manevrayla önüme kırdı. Durmak zorunda kaldım. O esnada arkamdaki otobüs bana çarptı" ifadelerini kullandı.

Motosikletin hafif ticari araca çarpma anı ise kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücü Cengiz Tapan'ın sağ şeritte ilerlerken emniyet şeridine yönelen aracın ani manevrasıyla kazanın meydana geldiği görüldü. Motosiklet sürücüsü Tapan, "Bir araç sağa dönmek için sinyal verip emniyet şeridinde önüme geçti. Sanırım kararsızlık yaşadı. Ben duramadım ve arkadan çarptım" dedi. - ANTALYA