Manavgat\'taki Yangında Mahsur Kalan Olmadı

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir evde yangın çıktığı ve mahsur kalanlar olduğu ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Adrese gelen ve yangına müdahale eden ekipler ikamet içerisinde kimsenin olmadığını belirledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında yangın çıktığı ve ikamette mahsur kalanların olduğu ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.

Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri, kapısı kilitli binaya merdivenle çıkarak yangını söndürdü. İkamette yapılan aramada kimsenin olmadığı belirlendi. Yangını söndürülmesinin ardından binada inceleme yapan polis ekipleri yangının balkondaki çöplerin tutuşması sonucunda çıktığını, balkondan içeri ulaşmadan söndürüldüğünü, dairede ve diğer dairelerde kimsenin olmadığını belirledi. - ANTALYA