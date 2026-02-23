Mandelson, Epstein ile Devlet Sırlarını Paylaşmakla Gözaltına Alındı - Son Dakika
Mandelson, Epstein ile Devlet Sırlarını Paylaşmakla Gözaltına Alındı

Mandelson, Epstein ile Devlet Sırlarını Paylaşmakla Gözaltına Alındı
23.02.2026 20:47
İngiliz siyasetçi Peter Mandelson, Jeffrey Epstein ile devlet sırlarını paylaşmakla tutuklandı.

İngiltere'de devlet sırlarını ABD'li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile paylaşmakla suçlanan Peter Mandelson, polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'ın İngiliz siyasetinde neden olduğu kriz devam ediyor. İngiltere'de devlet sırlarını Epstein ile paylaşmakla suçlanan İngiliz siyasetinin kilit isimlerinden Peter Mandelson, polis tarafından gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan açıklamada, Mandelson'ın görevi kötüye kullanma şüphesiyle tutuklandığı belirtilerek, "Polis memurları, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle 72 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı. 23 Şubat Pazartesi günü Camden'da bir adreste gözaltına alınan Mandelson, sorgu için Londra'daki bir polis karakoluna götürüldü. Bu gözaltı, Wiltshire ve Camden bölgelerindeki iki adreste yapılan arama emirlerinin ardından gerçekleşti" denildi.

İşçi Partisi'nden ve Lordlar Kamarası'ndan istifa etmişti

Mandelson ile Epstein arasındaki yazışmaların Mandelson'ın 2009'da Gordon Brown hükümetinde İş ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptığı sırada gerçekleştiği görülmüştü. Mendelson, 2024'te İngiltere'nin ABD Büyükelçisi olarak atanmış ancak Epstein ile yazışmalarının bir kısmının ortaya çıkmasının ardından bir yıldan kısa bir süre sonra görevden alınmıştı. İngiltere'de İşçi Partisi'nin 1997, 2001 ve 2005'teki seçim başarılarının başlıca mimarlarından olarak görülen Mandelson, Epstein ile yeni yazışmalarının ortaya çıkmasından sonra İşçi Partisi üyeliğinden ve ardından Lordlar Kamarası'ndan istifa etmişti.

Mandelson'ın Epstein ile yeni ifşa olan yazışmaları

Mandelson'ın Epstein ile yeni ifşa olan yazışmalarında çok sayıda bilgi sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Mandelson'ın 2009'da Epstein'e JP Morgan bankasının patronunun İngiltere Maliye Bakanı'nı bankacı primlerine yönelik vergi planları nedeniyle "hafifçe tehdit etmesi" gerektiğini söylediği, AB'nin euro bölgesindeki borç krizi sırasında hazırladığı 500 milyar euroluk bir kurtarma paketini Epstein'e önceden haber verdiği, Epstein'in 2003 ve 2004 senelerinde her biri 25 bin dolar olmak üzere Mandelson'a toplam 75 bin dolar para gönderdiği ve Epstein'in Mandelson'ın partneri Reinaldo Avila da Silva'ya 10 bin sterlin para gönderdiği ortaya çıkmıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Jeffrey Epstein, İngiltere, 3. Sayfa, Polis, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mandelson, Epstein ile Devlet Sırlarını Paylaşmakla Gözaltına Alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: Mandelson, Epstein ile Devlet Sırlarını Paylaşmakla Gözaltına Alındı - Son Dakika
