Manisa\'da jandarma ekipleri kaçak kazıya suçüstü yaptı

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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde jandarma ekipleri 14 şahıs ve 4 iş makinesi ile yapılan kaçak kazıya suçüstü yaptı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında kaçak kazı yapan 14 şahıs suç üstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan 4 araç, 1 ekskavatör ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 1 adet dedektör başlığı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken olay hakkında adli tahkikata başlandığı açıklandı. - MANİSA