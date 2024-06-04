Manisa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.06.2024 17:44
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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi E-96 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habip Batur (42) idaresindeki kapalı kasa kamyonet ile karşı şeritte seyir halindeki S.T. (52) idaresindeki araç çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve Manisa Büyükşehir Belesiyesine bağlı itfaiye ekibi ile jandarma sevk edildi. Kazada araç sürücülerinden Habip Batur olay yerinde hayatını kaybederken diğer araç sürücüsü S.T. ve araçtaki H.T. (68), M.T. (38), G.T (14) Y.T. (9) yaralandı. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken kazada ölen Habip Batur'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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