Manisa Akhisar'da zeytin tarlasında traktörden düşen 70 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika
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Manisa Akhisar'da zeytin tarlasında traktörden düşen 70 yaşındaki kadın öldü

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Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi'nde zeytin tarlasında hareket halindeki traktörden düşen 70 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirlerken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin tarlasında hareket halindeki traktörden düşen yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin tarlasında ilerleyen 35 C 03.. plakalı traktörde yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki Emel Taşlı, henüz belirlenemeyen bir nedenle araçtan düştü.

Traktörden düşerek ağır yaralanan Taşlı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın 112'ye bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirtirken, kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İncelemeJandarma3. SayfaAkhisarZeytinManisaGüncelSon Dakika

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