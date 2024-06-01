Manisa Büyükşehir Belediyesi Yangın Uyarısı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Yangın Uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yangın Uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ekin tarlalarında ve otluk alanlarda artan yangınlara karşı tüm vatandaşları uyardı. Tarlalarda meydana gelen yangınların doğaya ve hayvanlara oldukça zarar verdiği belirtilirken, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edildi.

01.06.2024 12:04  Güncelleme: 12:06
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ekin tarlalarında ve otluk alanlarda artan yangınlara karşı tüm vatandaşları uyardı. Tarlalarda meydana gelen yangınların doğaya ve hayvanlara oldukça zarar verdiği belirtilirken, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından son günlerde ekin tarlalarında ve otluk alanlarda oldukça artan yangınlara karşı uyarılarda bulunuldu. Yangınların oluşturduğu tahribata değinilen açıklamada, "Son günlerde ekinlerin biçilmesiyle birlikte tarlalarda yangınlar artmaya başladı. Bilinçsizce anız yakılması sonucunda yaşanan yangınlar, hem maddi zarara sebebiyet veriyor, hem de doğada tahribata neden oluyor. Anız yangınları; doğada yaşayan canlılara ve insan sağlığına zarara yol açabiliyor. Anız yangınları ile birlikte hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın mahallelerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok risk de ortaya çıkıyor. Ayrıca anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına da neden oluyor. Anız yakılması toprakları ve doğayı olumsuz etkilerken, söndürme çalışmaları esnasında da binlerce ton su ile zaman ve maliyet kayıpları yaşanıyor. Vatandaşlarımızdan bu noktada duyarlı olmasını bekliyor ve anız yakmamalarını istiyoruz. Yangına sebep olanlar hakkında da gerekli yasal işlemler başlatılıyor" ifadeleri kullanıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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