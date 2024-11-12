Manisa\'da 1.5 kg Kokain Ele Geçirildi

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İstanbul'dan İzmir'e seyir halindeyken Manisa'da emniyet ekipleri tarafından durdurulan araçta 1 kilo 485 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma neticesinde, İstanbul'dan İzmir'e Manisa üzerinden geçerek uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşılan araç ekipler tarafından durduruldu.

D.K. (36) isimli şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 kilo 485 gram kokain maddesi ele geçirildi.

D.K. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA