Manisa'da 11 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da 11 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli yakalandı

Manisa\'da 11 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde konut ve bağ evlerinde gerçekleştirilen 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.08.2024 11:01
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde konut ve bağ evlerinde gerçekleştirilen 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacımusa Mahallesinde ikamet eden B.D. isimli şahsın; konutlardan ve bağ evlerinden hırsızlık yaptığı bilgisi alınması üzerine harekete geçen Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince 9 Ağustos Cuma günü yakalandı. Şüpheli B.D. adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 11 adet hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin toplamda, 355 litre zeytinyağı, 5 adet televizyon, 4 adet hilti, 2 adet hızar motoru, 2 adet spiral makinesi, 1 adet kaynak makinesi çaldığı tespit edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da 11 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 11 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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