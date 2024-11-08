Manisa'da 3 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da 3 Aranan Şahıs Yakalandı

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Jandarma, 3 kişiyi cezaevine teslim ederken, 2 şahsa 'suçluyu kayırma' suçundan işlem yaptı.

08.11.2024 14:25
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Aranan şahıslar aynı evde yakalandı

MANİSA - Manisa'da jandarma ekipleri tarafından alınan duyum üzerine takibe alınan bir evde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Evde bulunan diğer 2 kişi hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Veziroğlu Mahallesinde 6 Kasım gecesi yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında bölgede birkaç yabancı şahıs görüldüğü duyumunun alınması üzerine ekipler, bazı adresleri takibe aldı. Takibe alınan A.Ş. isimli şahsın ikametindeki şüpheli hareketliliğin artması üzerine bölgeye personel takviyesi yapılarak Cumhuriyet Savcısının verdiği talimat ile 7 Kasım günü saat: 10.30 sıralarında eve operasyon düzenlenerek arama yapıldı. Yapılan ev aramasında hakkında "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan 21 yıl hapis cezası bulunan Ş.Ş. (30/E), "Kasten yaralama ve uyuşturucu bulundurma ve kullanma" suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan M.A. (26/E), 'Kasten yaralama' suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan S.H.G. gözaltına alındı. 3 şahısla birlikte evde bulunan A.Ş. ve Ş.K. isimli kadınlar hakkında da "Suçluyu kayırma' suçundan adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Yapılan ev aramasında bulunan 25 adet sentetik ecza hapı dolayısıyla şahıslar hakkında ayrıca 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek' suçundan adli işleme başlandığı açıklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da 3 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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