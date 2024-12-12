Manisa'da 3 Katlı Binada Yangın Korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da 3 Katlı Binada Yangın Korkuttu

Geniş Video İzle

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Gaziler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, binanın 3. katı tamamen yandı.

12.12.2024 19:44  Güncelleme: 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 3 katlı binada çıkan yangın korkuttu

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Gaziler Mahallesi'nde 3 katlı binada çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gaziler Mahallesi 543 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. C.K.'ya ait ikametten duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar hemen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı olmazken, binanın 3.katı tamamen yandı.

Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Salihli, 3-sayfa, Manisa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da 3 Katlı Binada Yangın Korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
20:00 Esad düşerken ’Esad’la görüşülmeli’ demişti Özgür Özel kendini böyle savundu Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
19:08 Hatay’da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu Hatay'da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
07:50 Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu
07:36 Muhalifler Hafız Esad’ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı
07:24 Yarışmacının akılalmaz tepkisi sonrası Zuhal Topal küplere bindi Yarışmacının akılalmaz tepkisi sonrası Zuhal Topal küplere bindi
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
06:50 Esad’ın kaçışı sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargo ortaya çıktı Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo ortaya çıktı
02:09 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 20:55:01. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da 3 Katlı Binada Yangın Korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.