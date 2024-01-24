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Manisa'da 35 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da 35 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 35 yıl 216 gün hapis cezası olan şahıs, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan A.O.E. isimli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa\'da 35 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
24.01.2024 - 16:01,
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 35 yıl 216 gün hapis cezası olan şahıs Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığınca 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 35 yıl 216 gün hapis cezası olan A.O.E. isimli şahıs yakalandı. A.O.E. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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