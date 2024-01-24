Manisa\'da 35 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 35 yıl 216 gün hapis cezası olan şahıs Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığınca 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 35 yıl 216 gün hapis cezası olan A.O.E. isimli şahıs yakalandı. A.O.E. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA