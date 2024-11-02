Manisa'da 4 bin 872 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da 4 bin 872 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 bin 872 sentetik hap ve altın takılar ele geçirilerek şüpheli gözaltına alındı.

02.11.2024 22:04
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Manisa'da 4 bin 872 sentetik hap ele geçirildi

Manisa'da uyuşturucuya geçit yok: 4 bin 872 sentetik hap ele geçirildi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda koli içerisinde yeşil reçeteye tabi 4 bin 872 sentetik hap ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Suçlarla MücadeleŞube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmada, 18 suç kaydı bulunan G.A.'nınticari taksi ile İzmir ilinden yüklü miktar uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin kiralamış olduğu ticari taksiyi takibe alan ekipler, aracı Kocaçeşme Mahallesi'nde durdurdu. Araçta koli içerisinde toplam 4 bin 872 Galara Sentetik Ecza Hap ele geçirilirken, şüphelinin yapılan kaba üst aramasında ise 1 adet Tuğralı çocuk bilekliği, 1 adet üç çeyrekli kadın bilekliği, 1 adet tek yarım altınlı kadın bilekliği, 1 adet tek taşlı yüzük, 3 adet altın yüzük, 2 adet kalpli küpe ve 1 adet ucunda tura takılı altın kolye ele geçirildi. Şüpheli ise gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da 4 bin 872 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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