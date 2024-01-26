Manisa\'da 62 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan 62 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 44 farklı dosya kapsamında arama kaydı bulunan ve 62 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli M.E., Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli M.E., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA
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