Manisa\'da 62 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan 62 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 44 farklı dosya kapsamında arama kaydı bulunan ve 62 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli M.E., Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli M.E., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA