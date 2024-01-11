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Manisa'da Alzheimer hastası kadın jandarma ekipleri tarafından bulundu - Son Dakika
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Manisa'da Alzheimer hastası kadın jandarma ekipleri tarafından bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Ayşe Akgün, dün gece kayboldu. Yakınları tarafından haber alınamayan Akgün'ü bulmak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Akgün'ü ikametine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki boş bir binada buldu. Bulunan Akgün, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Manisa\'da Alzheimer hastası kadın jandarma ekipleri tarafından bulundu
11.01.2024 - 19:59,
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Manisa'nın Salihli ilçesi dün geceden beri haber alınamayan 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Ayşe Akgün, dün gece saatlerinde kayboldu. Akgün'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 5 Asayiş ve 3 trafik timi olmak üzere Cezaevi, JASAT ve JAK timi, Akgün'ün bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, 85 yaşındaki Alzheimer hastası Ayşe Akgün'ü ikametine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki boş bir binada bulundu. Jandarma ekipleri tarafından bulunan Akgün, sağlık ekiplerine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Salihli, Manisa, İnsan Hakları, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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