Anız ateşi felakete dönüşmeden söndürüldü - Son Dakika
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Anız ateşi felakete dönüşmeden söndürüldü

Anız ateşi felakete dönüşmeden söndürüldü
15.07.2026 14:28  Güncelleme: 14:30
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alan ve evlerin yakınında yakılan anız ile otlar paniğe neden oldu. İtfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, anızı yakan kişi hakkında jandarma tarafından işlem yapıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alan ve evlerin yakınında yakılan anız ile otlar paniğe neden oldu. İtfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, anızı yakan kişi hakkında jandarma tarafından işlem yapıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alan ve yerleşim yerlerine yakın noktada yakılan anız ve otlar, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde muhtemel bir faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl ilçesine bağlı Bahadırlar Mahallesi'nde bir vatandaşın orman sahası ile evlerin yakınında anız ve ot yaktığı ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere anında müdahale ederek yangının ormanlık alana ve çevredeki yerleşim yerlerine sıçramasını önledi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın ardından bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, anız ve ot yaktığı belirlenen kişi hakkında idari işlem başlattı.

Yetkililer ise özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte anız ve ot yakmanın büyük risk oluşturduğunu hatırlatarak, vatandaşları yasağa uymaya ve yangınlara karşı daha duyarlı olmaya davet etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, İtfaiye, Sarıgöl, Manisa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anız ateşi felakete dönüşmeden söndürüldü - Son Dakika

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