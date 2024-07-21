Manisa'da araç şarampole uçtu: 1 ölü

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Manisa'nın Selendi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden araç sürücüsü Mehmet Küçük'ün Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanı olduğu öğrenildi.

Kaza Manisa'nın Selendi ilçesi Selendi - Kınık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 AID 869 plakalı aracı ile Selendi ilçe merkezi istikametinde seyir halinde olan Mehmet Küçük (42) bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Araçtan fırlayan Küçük yerde kanlar içinde kalırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Küçük'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçük'ün cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA