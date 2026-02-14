Gediz Nehri taştı, köprüler alarm veriyor

Manisa'da son yılların en yoğun yağışı yaşanırken Gediz Nehrinin yatağından taşması sonucu Manisa Ovası ve ovada bulunan bağ evleri sular altında kaldı. Öte yandan Gediz Nehrine bağlı Nif Çayı Köprüsü, aşırı yağışların ardından tehlike sinyali vermeye başladı.

Son yılların en yoğun yağışını alan Manisa'da Gediz Nehri taştı. Ovaya doğru taşkın yapan nehir bağ evlerini sular altında bıraktı. Bağ evlerinin etrafında martılar yüzerek avlanırken Gediz Nehrine bağlı Nif Çayında su seviyesinin yükselmesi, çayın üzerinden geçen köprülerde tehlike oluşturmaya başladı.

Aşırı yağışlarla birlikte Aşağı Çobanisa Mahallesi'ni Hamzabeyli ve Hacıhaliller mahallelerine bağlayan ve yıllardır tek aracın geçebileceği kadar dar olan köprüde su seviyesi yükseldi. Nif Çayı'nda artan debiyle birlikte sürüklenen ağaç kütükleri ve yabancı cisimlerin köprü ayaklarına takılması sonucu çay suları köprü ile aynı seviyeden akmaya başladı.

"Köprü mahalleler arası tek bağlantı noktası"

Köprüde yaşanan durumu Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'e ilettiklerini ve Şehzadeler Belediyesi ekiplerinin hızla duruma müdahale ettiğini belirten Aşağı Çobanisa Mahallesi Muhtarı Tamer Apak, "Sağ olsun başkanımız konuya duyarlı yaklaştı ve hemen iş makinesi göndererek köprü ayaklarına takılan ağaçların kaldırılmasını sağladı. Kendisine mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Köprünün yalnızca Aşağı Çobanisa için değil, Hamzabeyli, Hacıhaliller, Yeşilköy ve Harmandalı mahalleleri için de kritik bir geçiş noktası olduğunu vurgulayan Apak, köprünün uzun yıllardır dar ve yetersiz olduğunu söyledi.

"Çökme başladı, genişletilmesi şart"

Yağışlarla birlikte köprünün orta kısmında çökme meydana geldiğini belirten Apak, "Bu köprümüz tek araçlık. Sular yükselince risk daha da artıyor. Bölgemiz adeta afet gibi yağış aldı. Köprünün hem onarılması hem de genişletilmesi gerekiyor. Bu talebimizi uzun süredir dile getiriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Apak, yetkililere çağrıda bulunarak köprünün bir an önce genişletilerek yeniden ele alınmasını istediklerini ifade etti.

"Alternatif yol yok"

Köprünün yıkılması durumunda ulaşımın ciddi şekilde aksayacağını kaydeden Apak, "Eğer köprü yıkılırsa karşıya geçmek için ya Turgutlu üzerinden ya da Manisa'nın Harmandalı Mahallesi üzerinden dolaşmak gerekir. 10 metrelik yol kilometrelerce uzar. Bu köprünün alternatifi yok. Manisa'mız için önemli bir geçiş noktası. İnşallah en kısa sürede çözüm bulunur" dedi.

Yetkililerin köprüyle ilgili kalıcı bir çözüm için çalışma başlatması bekleniyor. - MANİSA