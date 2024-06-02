Manisa\'da bir baba oğlunu bıçakla yaraladı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şahıs, tartıştığı oğlunu bıçakla göğsünden yaraladı.

Olay, Durasıl Mahallesi'nde dün gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. K.A. (46), evde tartıştığı oğlu T.A.'yı (20) kesici aletle göğsünden yaraladı. Olay sonrası amcaları tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine götürülen genç, yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. İkamette Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından gerekli incelemeler yapılırken, suçta kullanılan kesici alet ise bulunamadı.

Olayın ardından K.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA