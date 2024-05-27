Manisa'da Boşandığı Eşi Tarafından Öldürülen Kadın, Annesi ve Ağabeyi Toprağa Verildi - Son Dakika
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Manisa'da Boşandığı Eşi Tarafından Öldürülen Kadın, Annesi ve Ağabeyi Toprağa Verildi

Manisa\'da Boşandığı Eşi Tarafından Öldürülen Kadın, Annesi ve Ağabeyi Toprağa Verildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın, annesi ve ağabeyi toprağa verildi. Polis ekiplerince yakalanan cinayet zanlısı Aytunç Ç.'nin ise ilk ifadesinde, 'Eşimin başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim. Bu yüzden sürekli tartışıyorduk. Kızımın velayeti konusunda da anlaşamıyorduk, velayeti vermek istemiyordu. Tüm bu sorunlar yüzünden başlayan kavgada öfkeme hakim olamadım' dediği öğrenildi. Salihli ilçesinde boşandığı eski eşi Nagihan Can'ın (32) annesi ile birlikte yaşadığı eve gelen Aytunç Ç. (34), çıkan tartışmada eski eşi ile araya girmeye çalışan eski kayınbiraderi İbrahim Can (39) ve eski kayınvalidesi Fatma Can'ı (62) bıçaklamıştı. Evden kaçmaya çalışan Fatma Can'ı peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Ç., olay yerinden kaçmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nagihan Can ile ağabeyi İbrahim Can hastanede, kayınvalide Fatma Can ise evinin yanında bulunan bir iş yerinde hayatını kaybetmişti. 3 kişiyi öldüren Aytunç Ç., huzurevi yakınlarında suç aleti bıçakla birlikte yakalanmıştı. Polis ekiplerince yakalanan Aytunç Ç.'nin ilk ifadesinde eski eşi Nagihan Can ile başka biriyle evlenmek istemesi ve 5 yaşındaki kızının velayeti nedeniyle tartışığını söylediği öğrenildi. Cinayeti itiraf eden zanlı, 'Eşimin başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim, bu yüzden sürekli tartışıyorduk. Kızımın velayeti konusunda da anlaşamıyorduk, velayeti vermek istemiyordu. Tüm bu sorunlar yüzünden başlayan kavgada öfkeme hakim olamadım' dedi. Cinayet zanlısı Aytunç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski eşi tarafından öldürülen Nagihan Can (32) ile ağabeyi İbrahim Can (39) ve annesi Fatma Can (62) için Salihli ilçesi Hamidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile bireyleri Karağaaç Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nagihan Can'ın Aytunç Ç. ile yaklaşık 3 yıl önce boşandığı ve 5 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi.

27.05.2024 18:35
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Manisa'nın Salihli ilçesinde boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın, annesi ve ağabeyi toprağa verildi. Polis ekiplerince yakalanan cinayet zanlısı Aytunç Ç.'nin ise ilk ifadesinde, "Eşimin başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim. Bu yüzden sürekli tartışıyorduk. Kızımın velayeti konusunda da anlaşamıyorduk, velayeti vermek istemiyordu. Tüm bu sorunlar yüzünden başlayan kavgada öfkeme hakim olamadım" dediği öğrenildi.

Salihli ilçesinde boşandığı eski eşi Nagihan Can'ın (32) annesi ile birlikte yaşadığı eve gelen Aytunç Ç. (34), çıkan tartışmada eski eşi ile araya girmeye çalışan eski kayınbiraderi İbrahim Can (39) ve eski kayınvalidesi Fatma Can'ı (62) bıçaklamıştı. Evden kaçmaya çalışan Fatma Can'ı peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Ç., olay yerinden kaçmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nagihan Can ile ağabeyi İbrahim Can hastanede, kayınvalide Fatma Can ise evinin yanında bulunan bir iş yerinde hayatını kaybetmişti. 3 kişiyi öldüren Aytunç Ç., huzurevi yakınlarında suç aleti bıçakla birlikte yakalanmıştı.

"Başkasıyla evlenecek olmasını hazmedemedim"

Polis ekiplerince yakalanan Aytunç Ç.'nin ilk ifadesinde eski eşi Nagihan Can ile başka biriyle evlenmek istemesi ve 5 yaşındaki kızının velayeti nedeniyle tartışığını söylediği öğrenildi. Cinayeti itiraf eden zanlı, "Eşimin başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim, bu yüzden sürekli tartışıyorduk. Kızımın velayeti konusunda da anlaşamıyorduk, velayeti vermek istemiyordu. Tüm bu sorunlar yüzünden başlayan kavgada öfkeme hakim olamadım" dedi.

Cinayet zanlısı Aytunç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayete kurban giden aile toprağa verildi

Eski eşi tarafından öldürülen Nagihan Can (32) ile ağabeyi İbrahim Can (39) ve annesi Fatma Can (62) için Salihli ilçesi Hamidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile bireyleri Karağaaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nagihan Can'ın Aytunç Ç. ile yaklaşık 3 yıl önce boşandığı ve 5 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Boşandığı Eşi Tarafından Öldürülen Kadın, Annesi ve Ağabeyi Toprağa Verildi - Son Dakika

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