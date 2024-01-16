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Manisa'da boşandığı kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da boşandığı kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 7 yıl önce boşandığı kocasını av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan kadın, 'Kasten adam öldürme suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa\'da boşandığı kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın tutuklandı
16.01.2024 - 20:50,
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 7 yıl önce boşandığı kocasını av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ikamet önünde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen (66) ile Ayşe Y. (62) telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından eve gelen İrfan Çimen ile eski eşi arasında tartışma devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşe Y. evde bulunan av tüfeği ile eski eşine 1 el ateş etti. Ağır yaralanan İrfan Çimen, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan İrfan Çimen, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 çocuk annesi Ayşe Y. "Kasten adam öldürme suçundan" çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da boşandığı kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika


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