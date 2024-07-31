Manisa'da çadırda yaşayan kişi ölü bulundu

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi tek başına çadırda yaşadığı tarlada ölü bulundu. Ölü bulunan 64 yaşındaki Mustafa Yeder'in 15 yıl önce eşinden boşanarak arkadaşına ait zeytinliğe kurduğu çadırda yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen ve yanına kimseyi istemeyen Mustafa Yeder, arkadaşlarına ait zeytinliğe çadır kurarak burada yaşamaya başladı. Defalarca hastaneye götürülen ve sahip çıkmaya çalışılan 2 çocuk sahibi Yeder, 15 yıl boyunca derme çatma çadırda yaşamını sürdürdü. Kendisinden haber alınamaması üzerine zeytinliğe gelen yakınları Yeder'i hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa Yeder'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 4 gün önce öldüğü belirlenen Yeder'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA