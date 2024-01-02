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Manisa'da çiftçiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da çiftçiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde çiftçilikle uğraşan Aziz Akay'ı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından soruşturma devam ediyor.

Manisa\'da çiftçiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
02.01.2024 - 19:36,  Güncelleme: 19:39
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Manisa'nın Salihli ilçesinde çiftçilikle uğraşan Aziz Akay'ı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Ocak 2024 günü saat 12.00 sıralarında Poyrazdamları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Poyrazdamları Yağbasan yolundan silah sesi duyan vatandaşlar, olay yerine gittiklerinde Poyrazdamları'nda çiftçilikle uğraşan Aziz Akay'ı (54) traktörünün yanında av tüfeğiyle vurulmuş halde ağır yaralı buldu. Durum sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Aziz Akay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akay'ın öldürülmesinin ardından jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon sonucu Akay'ın öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemlerin ardından E.A, adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen E.A (31) kuvvetli suç şüphesi nedeniyle çıkarıldığı mahkemece "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan savcılığın, cinayet olayı ile ilgili olarak soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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