Manisa'da çıkan orman yangınında 2 mahalle tahliye edildi - Son Dakika
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Manisa'da çıkan orman yangınında 2 mahalle tahliye edildi

Manisa\'da çıkan orman yangınında 2 mahalle tahliye edildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

21.06.2024 18:46  Güncelleme: 18:51
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Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. 5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal ve 3 dozerin sevk edildiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken rüzgar çalışmaları olumsuz etkiledi.

2 mahalle tahliye ediliyor

Öte yandan Dibek Dağı eteklerinde rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı Mahallelerine yöneldi. Ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etti. Ayrıca yangına müdahale eden orman personeli E.Y. (21) ve O.E. (42) dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da çıkan orman yangınında 2 mahalle tahliye edildi - Son Dakika

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