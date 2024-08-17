Manisa\'da çıkan orman yangınlarına mücadele devam ediyor

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Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesinde 14 Ağustos'ta, Kayacık Mahallesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Yangınlara çok sayıda ekip müdahale ederken vatandaşlar da ekiplere destek vermeye devam ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili son güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamada 14 Ağustos Çarşamba Günü saat 14.35'te Boyalı Mahallesinde çıkan orman yangınına 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 6 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere 45'i teknik eleman olmak üzere 450 personelin müdahalesinin devam ettiği bildirildi.

Yapılan açıklamada 15 Ağustos Perşembe Günü 16.45'te Kayacık Mahallesinde çıkan orman yangınına ise, 1 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere 5'i teknik eleman 100 personelin müdahalesinin devam ettiği kaydedildi.

Bölgedeki yangınlara Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve MASKİ ekipleriyle birlikte çok sayıda gönüllü vatandaş da ekiplere destek vermeye devam ediyor. - MANİSA