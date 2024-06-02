Manisa'da çıkan yangın 16 saat sonra söndürüldü - Son Dakika
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Manisa'da çıkan yangın 16 saat sonra söndürüldü

Manisa\'da çıkan yangın 16 saat sonra söndürüldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangın, 16 saat süren müdahalenin ardından tamamen söndürüldü. Yangında 25 hektar makilik ve orman arazisi zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

02.06.2024 10:42
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zirai alanda çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın 16 saat sonra tamamen söndürüldü. Yangında 25 hektar makilik ve orman arazisi küle döndü.

Dün Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Mahallenin üst bölümünde devam eden yangın, meşelik orman alanına sıçradı. Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Narıcalı, Kula ilçesine bağlı Battal Mustafa, Alaşehir ilçesine bağlı Serinköy mahallelerinin olduğu bölgelerde etkili olan yangına, gün içerisinde havadan ve karadan 71 söndürme ekibi, 7 hava aracı, 8 iş makinesi, 1 elektrik teknik ekip, 5 sağlık ekibi, 20 güvenlik ekibi ile müdahale edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu 23.50'de kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının da başlamasıyla birlikte 04.00 sıralarında tamamen söndürüldü.

Ekiplerin fedakarca müdahalesi ile yangının sıçradığı mahallede herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Yangında toplamda 25 hektar makilik ve orman arazisi yanarken, 10 evin dış duvarları alevlerden dolayı hasar aldı. Öğleden sonra tedbiren durdurulan Uşak- Basmane tren seferleri de saat 23.40 itibarıyla yeniden başlatıldı. 115 arı kovanın da zarar gördüğü yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da çıkan yangın 16 saat sonra söndürüldü - Son Dakika

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