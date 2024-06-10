Manisa'da cüruf ocağında trafik kazası: Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da cüruf ocağında trafik kazası: Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde bir cüruf ocağında meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.06.2024 13:44
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Manisa'nın Kula ilçesinde cüruf ocağının içerisinde meydana gelen trafik kazasında yaklaşık 10 metre yükseklikten bir alt yola düşen kamyon sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Sandal Mahallesi'nde bulunan bir cüruf ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ocak içerisinde çalışan Ömer Selendili, 45 AIF 441 plakalı kamyonla seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten bir alt yola düştü. Kaza sebebiyle kamyon içerisinden savrulan Selendili, zemine düşerek ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Elim kazada yaşamını yitiren Ömer Selendili'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da cüruf ocağında trafik kazası: Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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