Manisa'da Düğün Salonu Kumarhaneye Dönüşmüş - Son Dakika
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Manisa'da Düğün Salonu Kumarhaneye Dönüşmüş

Manisa\'da Düğün Salonu Kumarhaneye Dönüşmüş
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Manisa'da gizli kumarhane operasyonunda 55 kişiye ceza verildi, çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi.

Manisa'da düğün salonu ruhsatlı bir işletmenin kumarhane olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin operasyonunda gizli bölmede çok sayıda tombala malzemesi ele geçirilirken, 55 kişiye toplam 638 bin 220 lira idari para cezası uygulandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düğün salonu ruhsatlı bir işletmeye düzenlenen operasyonda, kumar oynatıldığı tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 55 kişinin tombala oynadığı belirlenirken, işletmede gizli bölmede çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Yunusemre ilçesinde bulunan düğün salonu ruhsatlı bir işletmenin kumarhane olarak kullanıldığı ve tombala oynatıldığı tespit edildi.

Ekipler tarafından 1 Ağustos 2026 tarihinde iş yerinde gerçekleştirilen kontrolde, 55 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Yapılan detaylı aramalarda ise kumar oynanan bölümden gizli bir bölmeyle ayrılmış özel bir oda ortaya çıkarıldı.

Elektrik anahtarı görünümlü bir düğmeye basılmasıyla açılan, duvar görünümlü kapının arkasındaki gizli odada; 6 bin 973 adet küçük tombala pulu, 782 adet tombala kağıdı, 270 adet tombala topu, 182 adet büyük pul, 49 adet yaz-boz kağıdı, 16 adet 52'lik iskambil destesi, 1 adet elektronik tombala makinesi ve 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 55 kişiye toplam 638 bin 220 lira idari para cezası uygulanırken, kumar organizasyonunu gerçekleştirdiği, erketelik ve ganyotçuluk yaptığı belirlenen 10 şahıs hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' (TCK 228) ve '1072 sayılı Kanuna muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Manisa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Düğün Salonu Kumarhaneye Dönüşmüş - Son Dakika

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